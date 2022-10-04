Лукашенко поручил проверить находящихся в запасе военнообязанных белорусов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает подыгрывать российскому диктатору Владимиру Путину. Лукашенко вдруг решил проверить военнообязанных белорусов.

Белорусские СМИ во вторник, 4 октября, сообщают, что Лукашенко поручил проверить находящийся в запасе военнообязанный склад. Соответствующее заявление самопровозглашенный президент Беларуси сделал во время совещания по военной безопасности в министерстве обороны.

Об этом пишет 24 канал.

Также читайте Пойдет ли Путин в новое наступление из Беларуси: эксперт дал ответ

На проверку натолкнули недостатки мобилизации в России

Свое решение Лукашенко объяснил тем, что у соседней России возникли серьезные проблемы после того, как Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как констатировал Лукашенко, Беларусь "изучила" урок России.

"Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого насилия, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится жатва, аккуратно надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах", – заявил он.

В то же время, Лукашенко заверил, что в Беларуси не будут объявлять мобилизацию, как в России. Однако он сказал, что каждый в Беларуси, кто может держать оружие в руках, должен уметь им пользоваться.

"Каждый, кто имеет и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужчин. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай бог случится что-то – свою семью", – резюмировал самопровозглашенный президент Беларуси.

Отметим, что Россия активно использует Белоруссию в войне Украины. В частности, режим Лукашенко предоставил агрессору свою территорию для вторжения в Украину и бомбардировки украинских городов. При этом на фоне успехов ВСУ Россия использует угрозу Беларуси, чтобы отвлечь внимание ВСУ.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил то, что его страна участвует в так называемой "специальной военной операции". Однако президент отмечает, что во время боевых действий они никого не убивают.

Начало войны, ядерный удар, развал России и планы Лукашенко – интервью с Кириллом Будановым

Читайте также: