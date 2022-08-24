Лукашенко, позволивший Путину бомбить Украину, пожелал украинцам "мирного неба"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, разрешивший президенту РФ Владимиру Путину бомбить Украину со своей территории, поздравил с Днем Независимости.

Диктатор пожелал украинцам "мирного неба", а также "мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Поздравление 24 августа опубликовали на сайте Лукашенко.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях", — сказал "президент" Беларуси.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ответил, когда и вступит ли Беларусь в войну против Украины.

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