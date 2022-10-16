Лукашенко придумал, что войну России против Украины можно "окончить в течение недели"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что войну России против Украины якобы можно закончить в течение недели, но "США и Великобритания не позволяют Зеленскому договариваться с Россией".

Об этом Лукашенко сказал в интервью телекомпании NBC.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что зверства оккупационной армии в Украине якобы могут быть частью "информационной атаки".

"В этой ситуации надо разбираться в корне. Идет война, в ходе этой войны всякое возможное, в частности то, что вы сказали. Поэтому нужно не разговаривать о том, как плохо. Мы знаем, что плохо. Война – это всегда плохо. А надо остановить войну и искать выходы из сложившейся ситуации", — заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент также заявил, что войну России против Украины якобы можно завершить "через неделю", но Зеленскому якобы запретили договариваться с РФ.

"Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра нужно сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", – отметил Лукашенко.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение оккупационной армии в Киев. Также с территории этой страны оккупанты регулярно обстреливают Украину ракетами.

Самопровозглашенный президент Беларуси признал, что его государство принимает участие в войне против Украины.

Теперь в Беларусь Россия снова свозит своих военных и опрокидывает технику. Эксперты считают, что одной из причин может быть нехватка места для мобилизованных в РФ.

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