Лукашенко придумал новый способ "отпетлять" от вступления в войну против Украины: в ISW рассекретили детали

Пока нет подтверждений, что войска РБ и РФ готовятся к нападению на Украину.

Нападение России или Беларуси на север Украины в начале 2023 года чрезвычайно маловероятно.

Такое мнение высказали в Институте изучения войны (ISW).

"ISW будет ежедневно сообщать о российской и белорусской военной активности в Беларуси, но это не свидетельствует о том, что российские и белорусские силы готовятся к неизбежному нападению на Украину из Беларуси", — говорится в сообщении аналитиков.

Американские аналитики считают, что диктатор РБ Александр Лукашенко, вероятно, уступит элементы оборонно-промышленной базы Беларуси, чтобы поддержать уклонение от санкций российской оборонной промышленности как уступку в обмен на то, чтобы белорусские военные не присоединялись к российскому вторжению в Украину.

В ISW упомянули заявления Лукашенко о том, что Беларусь должна развивать свои возможности для производства современных ударных БПЛА. Фейковый "президент" РБ так хвастался, что белорусская оборонная промышленность может производить оружие, поскольку РБ имеет доступ к микроэлектронике, оптике и другим комплектующим, импортированным из постсоветских стран, которые хранили свои советские запасы этой продукции.

" Лукашенко может способствовать схемам уклонения от санкций между Россией и Китаем во время своего планируемого визита в Пекин на этой неделе", — предполагают в Институте.

Тем временем Александр Лукашенко начал делать новые пропагандистские информационные "вбросы", заявляя, что якобы есть "уникальный момент" для завершения войны РФ против Украины.

Лукашенко заявляет, что больше не видит "угроз" со стороны Украины. Он говорит, что не замечает концентрацию украинских войск у границы РБ.

Впрочем, по его мнению, "Украина должна немедленно заключить мир с Россией". Мол, если в мире начнется новый военный конфликт, то о нашем государстве "все забудут".

К слову, Лукашенко дал Путину разрешение, в частности, на использование своей территории для войны против Украины. Именно с территории Беларуси 24 февраля 2022 года на Киев шли первые оккупационные танки, там размещаются военные базы РФ, оттуда неоднократно оккупанты мощно обстреливали ракетами Украину и атаковали дронами.

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