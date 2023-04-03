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Лукашенко проверяет боеготовность армии Беларуси: в ВСУ оценили угрозу

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Лукашенко проверяет боеготовность армии Беларуси: в ВСУ оценили угрозу

Фото: из соцсетей

Наев заверил, что наша разведка осуществляет мониторинг ситуации в Беларуси.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев прокомментировал поручение провозглашенного президента Александра Лукашенко проверить боевую готовность белорусской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных Сил ВСУ.

Наев заверил, что наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

"Мы владеем полностью по перемещению вооружения и военной техники в рамках указанной проверки. Силы безопасности и обороны в Северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию", — подчеркнул генерал.

Напомним, 31 марта самопровозглашенный президент Александр Лукашенко обратился к народу с посланием. ТСН.ua собрал главные тезисы выступления белорусского диктатора.

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Дата публикации
Просмотры
816
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