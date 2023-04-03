Лукашенко проверяет боеготовность армии Беларуси: в ВСУ оценили угрозу

Наев заверил, что наша разведка осуществляет мониторинг ситуации в Беларуси.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев прокомментировал поручение провозглашенного президента Александра Лукашенко проверить боевую готовность белорусской армии.
Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных Сил ВСУ.
Наев заверил, что наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности вооруженных сил Беларуси.
"Мы владеем полностью по перемещению вооружения и военной техники в рамках указанной проверки. Силы безопасности и обороны в Северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию", — подчеркнул генерал.
Напомним, 31 марта самопровозглашенный президент Александр Лукашенко обратился к народу с посланием. ТСН.ua собрал главные тезисы выступления белорусского диктатора.
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