Лукашенко раскрыл детали переговоров РФ и США, которые якобы услышал от Путина

Лукашенко заявил, что окончательные решения по Украине не будут приниматься без ее участия.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что российский диктатор Владимир Путин делился с ним деталями переговоров с США и Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в интервью.

По словам Лукашенко, Путин рассказал ему "в общих чертах" о разговоре с американским лидером, переговорах в Саудовской Аравии, а также о редкоземельных металлах.

"За неделю мы встретимся с Путиным в Москве и очень подробно обсудим все вопросы", – сказал он.

Лукашенко также процитировал российского президента, объяснявшего, по его словам, отсутствие Украины на переговорах в Саудовской Аравии.

"Путин сказал: "Украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Но зачем звать, если там обсуждались вопросы России и США? Вопросы Украины затронули только вскользь”. Об этом уже и Трамп говорил", – заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что окончательные решения по Украине не будут приниматься без ее участия:

"Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", – подытожил он.

Ранее речь шла о том, что президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский глава анонсировал эту встречу и снова заговорил о скором окончании войны.

Читайте также: