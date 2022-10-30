Лукашенко рассматривает возможность бегства в Китай: белорусский оппозиционер — о самом большом страхе диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, пытается получить гарантии безопасности от Китая, ил организовать свой побег в эту страну.

Об этом заявил белорусский оппозиционер, живущий в Польше, Павел Латушко, передает издание "Гордон".

Латушко прокомментировал заявление главы разведки Кирилла Буданова о том, что Беларусь в вопросе открытого вступления в войну "будет оглядываться и спрашивать исключительно Китай". Оппозиционер обратил внимание, что Лукашенко "всегда гордился и называл стратегическим партнерство с Пекином".

Воздействие Пекина на Беларусь

"Таким образом он пытался уравновесить влияние, которое оказывает на него РФ, демонстрируя, что якобы у него есть еще один полюс, на который он может опереться. Сейчас Лукашенко снова возвращается к этой риторике и, встречаясь на ШОС с главой КНР, затем с заместителем председателя КНР он снова говорил о стратегическом партнерстве и даже вывел в паблик тему, что Китай выделит Беларуси кредитные ресурсы, предоставит финансовую помощь и что он планирует посетить Китай", – сказал он.

Трибунал

По мнению оппозиционера, Лукашенко больше всего боится трибунала за преступления против Украины. Латушко уверен: белорусский диктатор осознал неотвратимость проигрыша РФ и ответственности за преступления. Поэтому сейчас ищет варианты, как спасти свою шкуру и свою семью.

"Мне приходилось общаться с этим человеком, если его можно назвать вообще человеком, и у меня тоже создалось впечатление, что он впервые начал задумываться о себе, о членах своей семьи, а что будет дальше, что будет завтра. Мы же видим, что наступает его конец, Украина победит, и дальше будет международный уголовный трибунал. Это ответственность", – отмечает Латушко.

Судьба Милошевича или бегство в Китай

По его словам, Лукашенко очень боится судьбы экс-президента Сербии Слободана Милошевича, умершего в тюрьме Гаагского трибунала от сердечного приступа.

"На закрытых совещаниях он вспоминает, что "мы будем сидеть в международном трибунале". Он очень этого боится. Он лично знаком был с Милошевичем и постоянно приводит этот пример. Возможно, с Китаем он может попробовать как запасной вариант обсудить ситуацию своего побега к этому страны. Я бы не стал такое отвергать", – подытожил оппозиционер.

Путин может захватить Беларусь

Ранее Павел Латушко заявлял, что Путин попытается окончательно аннексировать Беларусь в случае проигрыша в Украине.

Так, 10 октября стало известно, что Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства.

15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными. По словам руководителя ГУР, сейчас в Беларуси – около 4300 российских военнослужащих. Среди них есть и скандально известные "кадыровцы".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Беларусь уже давно перешла "красные линии" и отметил, что после победы над Россией с режимом Лукашенко будет отдельный разговор.