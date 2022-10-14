Лукашенко сделал циничное заявление о войне в Украине и ядерном ударе: "Россия владеет самыми современными видами оружия"

Диктатор Лукашенко заявил, что Путин не будет применять тактическое ядерное оружие, поскольку у него есть "самые современные виды" другого вооружения.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко считает, что фюрер Путин не решится на ядерный удар. У кремлевского диктатора, мол, есть много другого "современного" вооружения.

Об этом он заявил в интервью NBC.

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“Никогда, в том числе президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет. Россия владеет, это я точно знаю, самыми современными видами оружия. И не нужно ядерного оружия. Россия справится без ядерного оружия", – сказал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко подтвердил введение в страны контртеррористических мер. Мол, делается это в "связи с обострением по периметру кордней".

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