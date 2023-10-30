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Лукашенко сделал очередное заявление о войне и обратился к РФ и Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Лукашенко сделал очередное заявление о войне и обратился к РФ и Украине

Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

Белорусский диктатор высказался по поводу войны в Украине.

Самопровозглашенный президент Беларуси и соратник диктатора Владимира Путина Александр Лукашенко высказался о войне и призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Об этом пишет БелТА.

"Проблем хватает. И со стороны России, и со стороны Украины, там сейчас серьезная ситуация, патовая. Никто ничего не может сделать. Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди, перемалываются", — заявил он.

По словам Лукашенко, Украине и России якобы нужно начать переговоры без предварительных условий.

"Умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться, — добавил он. — Не надо предварительных условий. Главное — команду дали и стоп.... Остановились и ведём переговоры. Переговоры о чём? О земле и о мире. Украинцы, допустим, будут ставить вопросы о Восточной Украине, Донбассе, Крыме. Но за столом переговоров, никто не воюет, люди не гибнут", — заявил самопровозглашенный президент.

Напомним, Лукашенко нашел неожиданного виновника войны в Украине и упрекнул США.

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Дата публикации
Просмотры
2116
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