Лукашенко создает оперативное командование войск возле Украины: Арестович о том, существует ли угроза атаки со стороны Беларуси

Лукашенко создает оперативное командование войск возле Украины: Арестович о том, существует ли угроза атаки со стороны Беларуси

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на информацию о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко создает оперативное командование войск на территории Украины.

По словам советника ОП, Украина пока не видит признаков формирования ударных группировок или каких-либо действий относительно северу Украины, в частности Киева, со стороны Беларуси.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Пока признаков формирования ударных группировок или каких-либо действий со стороны Беларуси в отношении северных регионов Украины или Киева мы не видим. Можно не бояться. Мы должны опасаться, но не бояться", — подчеркнул он.

Также Арестович опроверг слухи, которые распространялись в телеграмм-каналах, о том, что в ночь на 27 мая около 4 часов утра Лукашенко "покажет наконец, откуда готовилось нападение на Украину". Он успокоил украинцев, что это фейк или, другими словами, вброс, чтобы запугать граждан Украины.

Напомним, 26 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал своим командирам создать оперативное командование вооруженных сил страны на украинском направлении. Лукашенко заявил, что на Беларусь вроде бы будет оказываться давление из-за Польши, Литвы и Латвии, и даже допустил войну, а потому "надо быть готовым".

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