Лукашенко требует от Украины пойти на переговоры с Путиным и угрожает "уничтожением" в случае отказа

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, поддерживающий Путина в войне против Украины, высказался подобно кремлевской пропаганде по поводу переговоров Киева с Москвой, пригрозив Украине последствиями в случае отказа.

Заявление Лукашенко пропагандистским росСМИ распространил провластный Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко утверждает, что Киеву следует "остановиться" и пойти на мирные переговоры с россиянами, если украинская сторона, по его словам, хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу столкнуть эту тему на Зеленского и Украину (проведение переговоров с РФ. – Ред.) Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели – к тому же в огромном количестве – людей.Трудно, тяжело, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то, что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет угрожать потерей государственности, – это будет уничтожение Украины. остановиться", — высказался белорусский диктатор.

Также Лукашенко цинично добавил, что беларусы готовы "не просто говорить, но и дружить и сотрудничать" с Украиной. И утверждает, что "наверное, наше поколение сможет объяснить произошедшему украинскому народу", и убеждает, что "куда не брось кругом мирные переговоры": "Мир, мир и еще раз мир!".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что переговорный процесс с РФ возможен после того, как оккупанты покинут украинские территории.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Россия наносит удары по мирным городам и гражданским объектам, чтобы принудить к миру Украину, или заставить Запад принуждать Украину к миру.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечает, что попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после ряда крупных военных побед равнозначны просьбе о капитуляции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия не готова к серьезным переговорам, а предоставление ей сейчас паузы позволит "заморозить" конфликт и использовать в свою пользу и против Европы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в свою очередь подчеркнул, что украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений из РФ.

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