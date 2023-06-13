Лукашенко угрожает ядерным оружием: в СНБО объяснили, чего диктатор хочет от Украины

Ядерная истерия Лукашенко – это очередная манипуляция российского террористического режима.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко угрожает миру применением ядерного оружия. Таким образом, он хочет принудить Украину к капитуляции на условиях российского режима.
Об этом объяснили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Белорусский диктатор заявил, что он "применит ядерное оружие, если его государство будет в опасности". Однако в СНБО отметили, что у него нет таких прав, поскольку решение о его применении будет принимать только Россия.
Заява Лукашенко – это очередная попытка заставить Украину к капитуляции, подчеркивают эксперты в СНБО.
"Россия посредством подконтрольного себе государства пытается доказать руководству "коллективного Запада", что дальнейшее наращивание объемов военной и финансовой поддержки Украины, отказ от территориальных уступок как условий прекращения войны угрожают новой эскалацией конфликта", — говорится в сообщении.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного вооружения в Беларуси было его просьбой, а его применение возможно в случае агрессии против республики.
Ранее диктатор Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 9 июня заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется по завершении 7-8 июля подготовки соответствующих сооружений.
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