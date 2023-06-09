Лукашенко в декабре 2022 года готовил вторжение в Украину: что помешало диктатору

В конце декабря 2022 г. белорусские войска находились на границе с Украиной.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в декабре 2022 года готовился отдать приказ своим войскам о вторжении в Украину.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал представитель Объединенного переходного Кабинета обороны и нацбезопасности Демократической Беларуси и основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик.

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Он заявил, что в конце декабря 2022 г. белорусские войска находились на границе с Украиной.

"Военнослужащие начали движение снизу, начали задавать большое количество вопросов командованию, почему они должны идти в Украину, почему это вдруг украинский народ стал нашим врагом", — сказал Сахащик.

Министерство обороны Беларуси сначала пыталось запугать военных, но у них ничего не вышло.

"Органы КГБ почти в полном составе почти неделю провели в войсках, шантажировали, пугали, говорили с военными — ничего это не дало. Доложили высшему руководству, что белорусская армия не готова к ведению боевых действий в Украине, поэтому приказ не был отдан", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после завершения 7-8 июля подготовки соответствующих сооружений, сообщил российский диктатор Владимир Путин.

Кроме того, мы ранее информировали, что количество российских военных, которые находятся на территории Беларуси, снизилось до тысячи человек и они преимущественно вовлечены в процесс подготовки на полигонах.

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