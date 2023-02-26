Лукашенко "вдохнул новую жизнь" в информационную операцию России по Приднестровью" – ISW

Аналитики подчеркивают, что заявления самопровозглашенного президента Беларуси поддерживают нарративы Кремля якобы о борьбе РФ с Западом.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "вдохнул новую жизнь" в информационную операцию Кремля своими заявил, что якобы открытие фронта в Приднестровье "соответствует интересам Запада".

Об этом пишут в Институте изучения войны (ISW).

Так, Лукашенко заявил, что Украина несет большие потери, если откроет второй фронт для войны, что Запад стремится победить как Россию, так и оккупированное Приднестровье и приблизить Молдову к НАТО.

"Заявления Лукашенко поддерживают более широкую информационную операцию Кремля, изображающую Россию, которая находится в состоянии войны с Западом, а не с Украиной. Лукашенко украсил заявления российского правительства, предупреждающие о ложной украинской провокации вдоль границы", — отмечают аналитики.

Ситуация в Приднестровье

Министерство обороны России на днях заявило, что Украина якобы готовит провокацию против непризнанного Приднестровья.

Премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано. Кроме того, российский контингент оттуда следует изгнать.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сомнение, что Украина может устроить "провокацию" в Приднестровье.

В ОК "Південь" говорят, что Россия не осмелится осуществить какие-то провокации у границы Украины в Приднестровье, например высадка десанта, поскольку усиления им ждать неоткуда.

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