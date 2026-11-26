Александр Лукашенко / © Associated Press

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Последние заявления Александра Лукашенко о непричастности Беларуси к российскому вторжению могут стать попыткой вернуться в большую международную политику. Белорусский лидер стремится стать участником будущих переговоров между Россией и Европой, но не как представитель Кремля, а как самостоятельный политический игрок.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, анализируя последние заявления диктатора.

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По его словам, Лукашенко пытается представить себя заложником решений Москвы, который якобы не мог помешать российскому наступлению в 2022 году. Таким образом, он стремится убедить Запад, что заслуживает отдельного места за столом переговоров.

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«Я невинная жертва россиян и я не могу ничего им противопоставить. Поэтому возьмите меня в переговоры и помогите мне», — так Денисенко описывает логику диктатора.

По мнению эксперта, Лукашенко стремится либо вернуть Минску статус переговорной площадки, либо лично приобщиться к более широким переговорам. Именно поэтому он заговорил о возможности доставить Зеленского к Путину.

Параллельно белорусский лидер пытается продемонстрировать Западу якобы готовность к передаче власти через Всебелорусское народное собрание, заседание которого запланировано на 17–18 декабря.

«Лукашенко запустил процесс имитации транзита власти, понимая, что эта игра понравится европейцам и позволит ему шире маневрировать между Китаем, РФ и Европой. При этом не стоит питать никаких иллюзий: никакого реального транзита власти нет и не предвидится», — подчеркнул Денисенко.

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Важную роль в этих планах может сыграть Украина. Эксперт предполагает, что Лукашенко ищет возможность контактов с Киевом, ведь его позиция может повлиять на перспективы участия Минска в переговорах.

«Это интервью — пробный шар. Сейчас Минск собирает информацию о реакции. В идеале он хочет продать то, что он может играть какую-то самостоятельную игру. Хотя за пять лет войны его зависимость от Москвы резко возросла», — подытожил эксперт.

Что Лукашенко ранее заявил о нападении на Украину

Напомним, в интервью французскому журналу Le Point Александр Лукашенко заявил, что якобы не знал о планах России начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Он утверждал, что российские войска находились в Беларуси для совместных учений, а затем самостоятельно изменили маршрут и двинулись на Киев. При этом Лукашенко уверял, что Минск непричастен к началу войны.

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«Я совершенно не имею никакого отношения к началу войны», – заявил он.

В то же время на вопрос, почему Беларусь не помешала российскому наступлению со своей территории, Лукашенко ответил: «А почему я должен был россиян останавливать и бороться за Украину?»

В другой части интервью белорусский лидер обвинил украинцев в том, что они избрали президентом Владимира Зеленского, которого он назвал неопытным политиком.

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