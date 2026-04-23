Лукашенко водит Путина за нос: генерал СБУ объяснил, вступит ли Беларусь в войну против Украины

Беларусь / © ТСН.ua

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко изрядно озабочен вопросом собственной безопасности. Именно поэтому он до сих пор не подвергался давлению кремлевского диктатора Владимира Путина в вопросе привлечения белорусской армии в боевые действия против Украины.

Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По словам эксперта, даже в случае критической ситуации на фронте Путину вряд ли удастся убедить диктатора начать открытую войну против Украины. Лукашенко продолжает использовать тактику затяжки времени и манипуляций.

«До того момента, пока Россия не поймет, что без приблизительно 50 тысяч боеспособных военных, которых имеет Лукашенко, плюс резерв — а его, в принципе, можно еще увеличить — ей не обойтись. И когда россияне решат, что это последний шанс как-то повлиять на ситуацию в Украине, тогда всем будет очень неприятно», — заметил Ягун.

Пока что белорусский руководитель просто «водит за нос» хозяина Кремля, понимая, что прямое участие в войне поставит под угрозу его выживание и стабильность режима.

В чем сдерживающий фактор белорусского диктатора

Как ни странно, но самое желание Лукашенко удержаться в кресле любой ценой сейчас играет на руку относительной стабильности на северной границе Украины. Генерал Ягун убежден, что в ближайшей перспективе вторжение по этому направлению не состоится.

«Риторика останется, но в целом ситуацию он пока сдерживает. Как ни странно, его пребывание в должности сейчас в известной степени обеспечивает нам хотя бы относительную стабильность в этом направлении», — добавил бывший замглавы СБУ.

Несмотря на оптимистические прогнозы по сдерживанию, эксперты подчеркивают: Москва рассматривает белорусский резерв как стратегический ресурс. Если Россия окажется в тупике, давление на Минск может стать беспрецедентным. Однако сейчас Лукашенко успешно балансирует между требованиями Путина и собственным страхом перед последствиями вступления в полномасштабный конфликт.

Ситуация на границе остается под пристальным контролем украинских спецслужб и военных, поскольку 50-тысячная группировка боеспособных белорусских войск все еще остается фактором, который нельзя игнорировать.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

