Лукашенко заявил, что Россия может "без проблем" ударить "Орешником" по Украине: что говорит Путин
Россия якобы могла бы нанести удар ракетным комплексом "Орешник" по Украине, однако Владимир Путин отверг эту идею.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия, по его словам, "без проблем" могла бы нанести удар по резиденции, в которой находился президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он сказал, комментируя применение Россией новой ракеты "Орешник".
По словам Лукашенко, после первого использования этого ракетного комплекса в РФ появились поклонники более жесткого сценария, предлагавшие нанести повторный удар, в частности по так называемым "центрам принятия решений". Впрочем, как утверждает Лукашенко, президент России Владимир Путин якобы категорически отверг такую идею.
Напомним, 30 декабря министерства обороны России и Беларуси заявили, что ракетный комплекс "Орешник" официально вступил в боевое дежурство на территории Беларуси. Обе стороны обнародовали видео с торжеств, отметив, что личный состав прошел соответствующую переподготовку и начал освоение районов патрулирования.
В Минске также сообщили, что комплекс имеет дальность до 5000 км и может оснащаться как обычными, так и специальными боевыми частями.