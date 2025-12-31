Лукашенко заявил, что Россия может "без проблем" ударить "Орешником" по Украине: что говорит Путин

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия, по его словам, "без проблем" могла бы нанести удар по резиденции, в которой находился президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал, комментируя применение Россией новой ракеты "Орешник".

По словам Лукашенко, после первого использования этого ракетного комплекса в РФ появились поклонники более жесткого сценария, предлагавшие нанести повторный удар, в частности по так называемым "центрам принятия решений". Впрочем, как утверждает Лукашенко, президент России Владимир Путин якобы категорически отверг такую идею.

Напомним, 30 декабря министерства обороны России и Беларуси заявили, что ракетный комплекс "Орешник" официально вступил в боевое дежурство на территории Беларуси. Обе стороны обнародовали видео с торжеств, отметив, что личный состав прошел соответствующую переподготовку и начал освоение районов патрулирования.

В Минске также сообщили, что комплекс имеет дальность до 5000 км и может оснащаться как обычными, так и специальными боевыми частями.