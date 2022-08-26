Бьют по гражданской и военной инфраструктуре: оккупанты задействовали ствольную артиллерию для обстрелов Сумщины

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг задействовал ствольную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Середина-Буда, Шевченково, Екатериновка и Вольное Сумской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 26 августа.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области. Российские оккупанты пытаются удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Захватчики пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений.

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