Львов больше не может принимать беженцев: мэр Садовый обратился за помощью

Львов больше не может принимать беженцев: мэр Садовый обратился за помощью

Городской голова утверждает, что во Львове ожидают прибытия новой волны беглецов от войны.

С начала российской агрессии во Львов ежедневно прибывают десятки тысяч вынужденных переселенцев. По состоянию на 7 марта городские власти практически исчерпали ресурс для их расселения.

Об этом сообщил глава города Андрей Садовый на совместном брифинге с почетным послом Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) Марией Ефросининой.

По словам Садового, Львов оказывает необходимую помощь пострадавшим от военных действий агрессора. Для предоставления убежища беженцам использовано 440 учреждений культуры и образования, а также помещения 85 религиозных организаций. Однако, сегодня Львов находится на грани своих возможностей и нуждается в помощи международных организаций.

По подсчетам городских властей, во Львове находятся уже около 200 тысяч переселенцев, ежедневно 50 тысяч проходят транзитом по Львовской железной дороге.

"Мы знаем, что надвигается еще одна волна беженцев. Призываем международные организации прийти и помочь”, – обратился городской голова.

Напомним, в Ивано-Франковске был создан Координационный штаб по размещению временно перемещенных лиц на территории области.

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