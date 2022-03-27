Львов приходит в себя от ракетных обстрелов: чиновники отчитываются и показывают последствия

Люди не поддаются панике

Авиаудары получили нефтебазу и объект оборонной инфраструктуры во Львове накануне вечером. Пять человек пострадали, но обошлись без погибших. После обстрела в соцсетях появилась информация, что поврежден жилой дом.

Об этом говорится в ТСН.

Воздушная тревога во Львове начала раздаваться после обеда, и уже через несколько минут после сирены начались первые взрывы. По информации львовской военной администрации – было два попадания ракет в нефтебазу, она расположена в жилом квартале. Пострадали пять человек, погибших нет.

Спасатели тушили масштабный пожар всю ночь. И только к утру ее удалось потушить.

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Почти через час после первых взрывов рашисты нанесли авиаудары по объекту оборонной инфраструктуры. Рядом с ним тоже жилые дома, в двух школах и садике ударной волной выбило окна. По словам мэра Львова, предварительно рашисты запускали ракеты из Черного моря и Белоруссии. Именно тогда, когда в соседней Польше с визитом находился президент США Джо Байден.

«Мы еще до 25 февраля вывели из Львова объекты милитарной структуры и эти повреждения, это поврежденные корпуса, на самом деле агрессор бьет по гражданским. Ударами агрессор передает привет Байдену, который сейчас в Польше, а Львов — это 70 км возле Польши, я думаю, что весь мир должен понять, что угроза очень высока», — отметил городской голова Львова Андрей Садовой.

Во время ракетных ударов патрульные задержали мужчину, который снимал, как летит ракета и попадает в цель. Сотрудники Службы безопасности проверяют, кто он и зачем фиксировал обстрелы. И еще раз обращаются и к мирным жителям, к журналистам и блоггерам. Не снимайте обстрелы, не обнародуйте адреса попаданий, не снимайте поврежденные объекты – выкладывая это все в Сеть, вы помогаете врагу. Пока нет официальной информации от государственных структур, публиковать такую информацию нельзя.

Россияне ракетами обстреляли Львов - авиаудары подверглись нефтебазе и объекту оборонной инфраструктуры

«Ваша информация может подпадать под 114 статью как шпионаж, а украинских журналистов под 111 статью как государственная измена. Не транслируйте то, куда летит снаряд, вы можете скорректировать огонь и могут быть жертвы среди мирного населения», — сообщает спикер СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

Сейчас Львов без воздушных тревог, люди держатся и не поддаются панике. Львовяне говорят, враг их не запугивает, наоборот люди изрядно сплочены и верят в наши Вооруженные силы. Также надеются, что бомбардировка Львова именно во время визита Джо Байдена в соседнюю Польшу поможет мировому сообществу понять: Украине нужна немедленная и более действенная поддержка.

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