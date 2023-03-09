Львовщина после ракетного удара 9 марта: что происходит на месте атаки

Во Львовской области 9 марта российская ракета попала в жилищный сектор в селе Большая Ольшаница, Золочевской территориальной громаде. Погибли пять человек.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"На данный момент полностью завершился разбор завалов. Окончательное число погибших — пять человек. Падение ракеты произошло ночью. Три дома разрушены, несколько машин сожжены, но основное — человеческие жизни, которые не вернуть. Другие ракеты, летевшие на Львовщину, были обезврежены силами противовоздушной обороны. В этот раз нет повреждений объектов энергетики. Сейчас мы работаем с главой территориальной громады, чтобы помочь людям восстановить свое жилье. Но человеческие жизни, к сожалению, не вернешь", — отметил он в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

Напомним, в ночь на 9 марта и утром российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины с помощью ракет и дронов. Звуки взрывов раздались в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Житомире. В ряде регионов применяли экстренные отключения света.

В общей сложности российские захватчики выпустили 81 ракету.

Президент Владимир Зеленский считает, что такими действиями враг пытается сломать дух украинского народа, чтобы украинцы прекратились бороться против оккупантов. Зеленский подчеркнул, что российские ракетные подразделения способны атаковать только гражданских.

"Это все, на что они способны. Но это им не поможет", – заявил он.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также отреагировал на ракетные удары. В своем Telegram он объяснил, что российские войска стремятся оставить украинцев без света. Он уверен, что украинцы не сломаются и в дальнейшем будут сопротивляться.

"Мы уверенно продолжаем движение к цели очищения украинской земли от российского хлама", — отметил Ермак в сообщении.