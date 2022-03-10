Львовская и Полтавская области с понедельника выходят на онлайн-обучение: что делать детям-переселенцам

Львовская и Полтавская области с понедельника выходят на онлайн-обучение: что делать детям-переселенцам

Решения об организации учебного процесса каждая община и само образовательное учреждение будут принимать самостоятельно.

Львовская и Полтавская области с понедельника, 14 марта, возобновляют онлайн-обучение в школах и университетах. Дети-переселенцы могут присоединиться к обучению. Для этого родителям следует записаться в местные школы.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый и местное издание Полтавщины.

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Во Львове с понедельника, 14 марта, возобновляют обучение для школьников 1-11 классов в онлайн-формате.

"Для детей, которые приехали из других регионов и сегодня живут в помещениях наших школ, обучение будет организовано в помещении той же школы, также онлайн", — говорит Садовый.

Дети, которые вместе с родными живут в домах львовян, частных приютах или хостелах, также могут продолжить обучение. Для этого родители должны зарегистрироваться в ближайшей школе. Образовательные заведения обещают предоставить детям-переселенцам всю необходимую технику для онлайн-обучения.

Детские сады Львовщины также принимают временно перемещенных лиц. В то же время местные власти собираются на следующей неделе создать резервные садики и перепланировать работу таким образом, чтобы некоторые садики хотя бы частично возобновили работу.

Львовские университеты работают по-разному.

"Львовская Политехника" на следующей неделе еще не будет возобновлять обучение, Национальный университет имени Ивана Франко уже с понедельника начинает обучение онлайн. Поэтому если вы студент или студентка львовских вузов, прошу вас связаться с вашим университетом и получить подробную информацию", — отметил Садовый.

В Полтавской области от 14 марта школы, техникумы и университеты области могут возобновить дистанционное обучение. Интернет в Полтавской области работает стабильно.

Учащиеся, приехавшие в Полтавскую область из других областей, смогут дистанционно учиться в местных школах. Для этого один из родителей должен написать заявление в соответствующее учебное заведение.

"Окончательное решение о дистанционке будут принимать каждая община и учебное заведение. Но главное условие — безопасность. Если есть любая угроза жизни и здоровью учеников или учителей, обучение нужно приостановить", — подчеркнул глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

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