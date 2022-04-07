Львовские шахматистки Анна и Мария Музычук не подписали письмо к ФИДЕ об отстранении России и Беларуси

Львовские шахматистки Анна и Мария Музычук не подписали письмо к ФИДЕ об отстранении России и Беларуси

Открытое письмо написала Львовская областная шахматная федерация президенту Федерации шахмат Украины относительно немедленного рассмотрения вопроса об исключении российской шахматной федерации и белорусской шахматной федерации из ФИДЕ.

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук не подписали письмо в ФИДЕ об отстранении России и Белоруссии. За это их исключат из Львовской областной федерации шахмат, сообщает пресс-служба ЛОШФ.

Львовская федерация также настаивает на полном запрете всем российским и белорусским шахматистам во всех турнирах, проводимых при поддержке и организации ФИДЕ.

Также есть пункт о запрете всем российским и белорусским тренерам, арбитрам, официальным лицам участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой ФИДЕ, и немедленно уволить граждан этих стран с любых должностей в Совете и комиссиях ФИДЕ.

Федерация настаивает на немедленной и безоговорочной отставке А. Дворковича с поста президента ФИДЕ как пособника и древнего приспешника кровавого диктатора путина.

«Члены Президиума, известные гроссмейстерки Музычук Анна и Музычук Мария не подписали и не поддержали это письмо. В связи с этим и согласно решению Президиума от 4 апреля 2022 г. ЛОШФ прекращает сотрудничество с шахматистками и начинает процедуру их исключения из Президиума и членства в федерации», – говорится в сообщении федерации.

Ранее Анна Музычук публично осудила вторжение России в Украину. На своей странице в Facebook она призвала российских и белорусских шахматистов высказать позицию против войны, на которую россияне откликнулись, обратившись к президенту Владимиру Путину.

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