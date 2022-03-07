Львовские таможенники передали армии 51 конфискованный автомобиль

Таможенники передают конфискованные товары армии.

С момента объявления военного положения львовские таможенники передали на нужды армии почти 400 единиц разнообразной техники, приборов и более 500 кг продуктов питания, которые были конфискованы ранее.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В частности, речь идет о 51 автомобиле, 40 гаджетах, почти 350 л моторных масел и 130 автомобильных шин. Ко всему – сигареты, стиральные машинки, электрогенератор, почти 2000 консервов, разнообразные принадлежности и одежда.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

Напомним, представитель Италии на "Евровидении-2022" выступил с украинским флагом в руках.

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