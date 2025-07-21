Львовянка, безупречно писавшая радиодиктанты, потеряла дом из-за атаки РФ

Кристина Гоянюк возле своего дома / © Facebook

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79-летняя Кристина Гоянюк из Львова, известная как рекордсменка Украины по наибольшему количеству написанных без ошибок Радиодиктантов национального единства, потеряла свою квартиру в результате ракетного удара по Львову 12 июля.

Об этом написала Римма Зюбина на своей странице в Facebook.

История выдающейся львовянки

Об этом печальном событии сообщила актриса Римма Зюбина, которая открыла сбор средств на помощь госпоже Кристине.

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«Госпожа Кристина Гоянюк стала знаменитой, потому что не только ежегодно пишет Радиодиктант Национального Единства, но и почти все 24 диктанта написала без ошибок», — рассказала Зюбина.

Кристина Гоянюк возле своего дома. / © из соцсетей

Их знакомство состоялось в 2020 году, когда Римма Зюбина начитывала радиодиктант, а Кристина Гоянюк оказалась единственной участницей, написавшей его безо всякой ошибки.

«На следующий день мы уже пили кофе и общались так, словно знакомы всю жизнь. Жизнь госпожи Кристины наполнена яркими эмоциями, незабываемыми путешествиями, овеянная романтическими поэзиями Винграновского», — вспоминает актриса.

Разрушенная жизнь и поиск помощи

После российской атаки на Львов квартира Кристины была полностью разрушена. Городские власти оказывают помощь жителям для временного или нового жилья, но, как отмечает Зюбина, этот процесс небыстрый.

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Кристина Гоянюк не пропустила ни одного радиодиктанта с 2000 года и неоднократно показывала лучшие результаты. Интересно, что по специальности госпожа Кристина не языковед, а врач-бактериолог.

«Она готовится к диктантам так, как в защиту докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, пересматривает словари, консультируется с учителями украинского языка», — рассказывали в Национальном реестре рекордов Украины, подчеркивая его невероятную преданность и усердие.

Реквизиты для помощи Кристине Гоянюк можно найти в этой Facebook-сообщении.

Напомним, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, атаку пережили Львов и Луцк.

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Во Львове к медикам обратились четыре человека. Трем оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.