Ляшко рассказал о разгромленных больницах и о помощи зарубежных медиков, уже работающих в Украине

Ляшко рассказал о разгромленных больницах и о помощи зарубежных медиков, уже работающих в Украине

Украинским медикам в помощь прибывают зарубежные коллеги.

Третий год подряд медицинская система в Украине работала в усиленном режиме, но с вторжением Россиян врачам приходится работать в сильнейшей нагрузке, да еще и с риском для жизни. Ведь россияне уничтожают медицинские учреждения и расстреливают скорые.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

Он отметил, что 63 больницы уже получили повреждения, 5 врачей погибли, более 10 ранены. Подсчет медиков с легкими ранениями, которые могут работать, продолжаются.

Однако сейчас нет проблем с оказанием медицинской помощи, из разрушенных зданий людей переводят в районные больницы или в центр. Те больницы, где только перебитые сети продолжают работать, а спасательные службы делают все возможное, чтобы возобновить поставки света или кислорода.

Ляшко заверил, что медиков достаточно, все остались на местах. Кроме того, приезжают зарубежные коллеги, которые также помогают. Бригада из 20-ти врачей уже работают. А также приобщаются израильские медики. Разворачиваются дополнительные госпитали, но не озвучив их локации.