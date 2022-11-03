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Любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры — Подоляк

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
178
Время на прочтение
1 мин
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Любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры — Подоляк

Фото: Associated Press

Любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры.

Если Украина и цивилизованные страны будут идти на уступки в войне, которую развязала Россия, это станет победой Путина.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Поймите: любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры. Россия не откажется от уничтожения Украины. Автократы поймут, что международное право бездействует: прав тот, кто сильный. Страны без ядерного оружия начнут ядерную гонку. Если дома нет взрослых, ими будет Украина”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что МАГАТЭ разоблачило ложь России об украинской "грязной бомбе".

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Дата публикации
Просмотры
178
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