Любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры — Подоляк

Если Украина и цивилизованные страны будут идти на уступки в войне, которую развязала Россия, это станет победой Путина.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Поймите: любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры. Россия не откажется от уничтожения Украины. Автократы поймут, что международное право бездействует: прав тот, кто сильный. Страны без ядерного оружия начнут ядерную гонку. Если дома нет взрослых, ими будет Украина”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что МАГАТЭ разоблачило ложь России об украинской "грязной бомбе".

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