Любая война продолжается не за территории, а за людей – Слип из Третьей штурмовой

Любая война идет не за территории, а за людей.

Такое мнение высказал командир 2-го батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук с позывным "Слипом" в интервью youtube-каналу ONLINE.UA.

"Любая война продолжается не за территории, а за людей. Потому что чихать будет, где расположены границы Украины, если в этой стране не останется украинцев. Второе, это то, на что ответа, наверное, нет ни у кого — как вернуть утраченные территории", – говорит "Слип".

По мнению военного, в настоящее время в мире нет никого, кто мог бы остановить диктатора Путина.

"Может ли кто остановить Путина – нет, не может. Я сегодня не вижу реальных персоналий и перспектив, чтобы кто остановил Путина. Потому что у него есть идея, план ее реализации – пусть тупой, но он его реализует. И третье – он себя хочет увидеть в истории. А в мире таких фигур нет.

Комбат призывает украинцев надеяться не на "черных лебедей", а на собственные силы.

"О, сейчас Пригожин придет". А надеяться надо на себя", – подчеркнул он.

Варианты развития событий по мнению Кухарчука:

Вариант худший – фронт рухнет и нас оккупируют.

"Будет какая-нибудь партизанская война, и, надеюсь, в результате нее мы сможем отстоять какую-то часть территории", — предположил военный.

Вариант средний – заморозка войны.

"Если вдруг будет заморозка, во что я слабо верю, будет время, которое можно использовать по-разному. Но его можно использовать исключительно, если нам повезет. Мы даже за полгода могли реализовать многое, если бы у кого-то было желание", – подытожил комбат из Третьей штурмовой бригады.

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