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"Любая война заканчивается миром": Шойгу не ответил, когда завершится "СВО"

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"Любая война заканчивается миром": Шойгу не ответил, когда завершится "СВО"

Фото: YouTube/Минобороны России

Глава Минобороны РФ избежал ответа.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не дал ответа на вопрос, когда завершится так называемая "специальная военная операция".

Вопрос главе Минобороны РФ задали сотрудники пропагандистского агентства.

"Любая война заканчивается миром", — ответил Шойгу.

Отметим, что после окончания переговоров Китай и Россия сделали совместное заявление, большинство тезисов которого касались США и Украины.

Напомним, что глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл с трехдневным визитом в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Также известно, что Россия просила Китай предоставить оружие для войны против Украины. В НАТО увидели признаки этого.

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Дата публикации
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