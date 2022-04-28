Любил своего пса и мечтал о будущем: в Кременчуге рассказали о мужчине, которого россияне убили во время пасхального обстрела

При обстреле Кременчуга, когда на Пасху Россия выпустила по городу девять ракет, погиб молодой мучжина Антон Антоненко.

Погибший в результате массированного удара россиян Антон Антоненко был выпускником Кременчугского лицея №4 "Кремень". И сейчас работал на одном из заводов, в который попали оккупанты.

Трагическое известие о его смерти и сообщили в учебном заведении.

"Коллектив выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической гибели Антона Антоненко, выпускника лицея 2001 года. Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь… Антон погиб, исполняя служебные обязанности", – говорится на Facebook-странице учебного заведения.

Кроме того, смерть мужчины подтвердила и другая местная жительница, заметившая, что на Пасху почти все ракеты россиян были направлены на завод, где работают ее родители. По ее словам, погибший работал вместе с ее родителями, он любил свою собаку Бадди и у него были планы на будущее: "У него была жизнь, будущее... Было...".

"Позже в российских новостях напишут, что они нейтрализовали "состав оружия НАТО". На самом деле они только что убили и ранили невинных работников обычного завода, который снабжает город горячей водой и отоплением. И эти девять российских ракет унесли жизни Антона Антоненко, коллегу моих родителей", сына маминой подруги", – подчеркнула она.

Девушка также добавила, что хочет, чтобы ежедневные сведения об убитых россиянами стали просто статистикой.

"За каждой цифрой стоит человек, жизнь которого не должна была заканчиваться. Война отвратительна, кровавая, безжалостная. И все те, кто принес это на нашу землю, будут наказаны! Царство небесное, Антон!", — добавила она.

Напомним, отопительный сезон в Кременчуге из-за ракетных обстрелов россиян оказался под угрозой.

Как сообщалось, вечером 24 апреля Россия ударила ракетами по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.

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