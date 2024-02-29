"Любил жену, обожал сына": на Тендровской косе погиб 21-летний боец ССО

Парень обеспечивал уход основных сил группы после выполнения специальной задачи и принял свое последнее сражение, спасая многих собратьев.

Во время выполнения боевого задания на Тендровской косе среди других спецназовцев погиб боец 73-го морского центра ССО, 21-летний Андрей Типусяк из Прикарпатья.

Об этом сообщает Пасичнянская ТГ Ивано-Франковской области.

Отмечается, что Андрей выполнял боевые задания в столкновении с российскими оккупантами в 73 морском центре специальных операций.

Парень обеспечивал отход основных сил группы после выполнения специальной задачи и принял свое последнее сражение, спасая многих побратимов.

"Андрей был примером и опорой для всей своей семьи. Честный, уверенный, верный… Он всегда был готов помочь людям, не отказывал, если мог чем-то поддержать, помочь, уберечь! Само желание защитить самых родных и повело сердце Воина на фронт", – говорится. в сообщении общины.

Боевая медик "Госптальеров" Екатерина Галушка, знакомая с погибшим героем, поделилась воспоминаниями о нем. По словам медика, у него остались жена и маленький сын.

"Невероятный, добрый и замечательный парень. Который много смеялся. Любил свою работу и в 21 год гнал впереди всех по морским волнам. Я называла его "малой", потому что даже для моих 26 он действительно был как бородатый ребенок …

И он умел ловить бычков, которых на острове солили, а я потом пыталась это грызть.

Он любил свою жену и обожал своего сына. Почему-то в памяти больше всего немного пьяный Андрей, который рассказывает о том как это круто иметь сына…

Это очень болезненная потеря. Для побратимов. Для друзей. Для всех, кто его любил.

К сожалению, я не могу говорить все, что думаю и чувствую. Но искренне мечтаю увидеть день, когда наступит справедливость для некоторых людей", – написала Екатерина Галушка.

Андрей Типусяк

Напомним, в Силах Специальных Операций (ССО) ВСУ сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций во время боевого задания. Сколько именно украинских спецназовцев погибли, не уточнялось.

Заметим, что российские пропагандисты писали, что украинский десант пытался высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но якобы был разбит. Россияне утверждали, что погибли около 20 украинских военных. Однако украинская сторона такие цифры потерь не подтверждала.

Ранее мы писали об отце шестерых детей из Волыни, который погиб за 2 дня до увольнения со службы.

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