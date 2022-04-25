Любимец Сети собачка Патрон готовился стать звездой выставок, а теперь работает на саперов за сыр

Джек-рассел-терьер Патрон – талисман черниговских пиротехников, который вместе с ними разминирует деоккупированные территории.

Хозяева Патрона верили в него, надеялись на публичное признание своего терьера, но в другой области, говорится в ТСН.

Он как настоящий поисковико бнюхивает каждый клочок земли, и хотя по размерам маленький, но смелый и с характером. Хотя Патрон совсем не служебный пес, руководитель пиротехнической группы два года назад его подарил своему сыну, но с первого дня широкомасштабного вторжения России он живет вместе с саперами. «Остался с нами на работе 24/7», – отмечает его хозяин.

Патрон работает главным образом вокруг разбитой российской техники и в заминированных полях, но боевые навыки Патрона не раскрывают. Только отмечают, что на поиски растяжек в лесах Патрона пока не пускают, потому что для собаки это небезопасно. «Трудно работать, потому что много разных запахов, особенно когда сгорела техника, разные порохи, все перегорело он начинает чихать, а когда работаем на противотанковых минах он понимает, что где-то должно быть что-то закопано, его нужно найти и как что-то находит он подает сигнал», – рассказывает руководитель группы пиротехнических работ УГСЧС Черниговской области Михаил Ильев.

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Пиротехники внимательно следят за маршрутом Патрона, просто так никогда не отклоняющегося в сторону и помогающего отыскать немалое количество опасного железа. Ведь только на Черниговщине российская армия оставила не просто выжженное поле, они за собой заменяли все пути. По меньшей мере, трое в этом регионе уже взорвались на минах. «Там где взорвался автомобиль, один человек погиб, мы дополнительно сняли еще пять противотанковых мин, которые были разложены на обочине дороги, посредине между проезжими частями, там, где газон растет и по улице», — показывают пиротехники автомобиль, который владелец опрометчиво захотел припарковать на обочине.

В одном из сел пиротехники работают уже почти неделю, а людям до сих пор запрещают отклоняться от центральных дорог. О выпасе скота вообще речь не идет, в полях мины, в лесах растяжки.

Саперы просто физически не успевают все обследовать. Черниговщина, третья в Украине область по площади, а российские войска прошлись едва ли не всей территорией. Сейчас здесь работают пиротехники еще из шести регионов. «Работа пиротехников нацелена на разминирование жилых секторов, сейчас возвращаются люди, поэтому это сначала работа инфраструктур, для того чтобы могли работать электросети и поля, чтобы началась посевная», — рассказывает пресс-секретарь управления ГСЧС Черниговской области Ирина Щукина.

Каждый день на разминирование выезжает и Патрон. Его с детства приучали к взрывам и различным запахам пороха. Но, говорит Михаил Ильев, из Патрона никто не делал умышленно собаку-поисковика. Пес с родословной и его вообще готовили к выставкам и соревнованиям. «Слава должна быть иначе, никто не рассчитывал, что во время войны он покажет себя с другой стороны и слава придет не по выставкам, а придет по разминированию», – говорит владелец собачки.

Хозяева Патрона рассчитывали на другую судьбу для своего любимца

В частности, Патрона узнают за знаменитой жилеткой с шевронами с его именем. Патрон – это не боевой позывной, а имя по паспорту, которым назвал его сын пиротехника. «Сын у меня тоже разбирается в калибрах. Он долго-долго думал, приходит и говорит: «Давай назовем «Пуля», я говорю, что как-то не звучит. Он еще думал пол дня и говорит, что давай назовем Патрон», — рассказывает руководитель группы пиротехнических работ УГСЧС Черниговской области Михаил Ильев.

скриншот з відео / ДСНС

Черниговские саперы сейчас работают по существу нон-стоп и Патрон тоже не отстает. «Понимает, что если он правильно делает и много работает, он будет поощрен твердым сыром, он ждет. Любимая вкусность это», — добавляет мужчина.

Поскольку Патрон не служебный пес, зарплату сапера он не получает. А вот нагрузка у собаки двойная, еще и ежедневные обновления собственной страницы в "Инстаграмме", и как к настоящей звезде, всегда еще и очередь из желающих сфотографироваться с ним.

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