Любимый погиб на войне, родителей ищут под руинами: девушка из Днепра рассказала о ракетном ударе россиян

Девушка рассказала, как потеряла любимого на войне и едва не погибла во время атаки РФ.

В Днепре в результате ракетного удара РФ по жилой многоэтажке 14 января пострадала девушка Анастасия, в сентябре потерявшая на войне любимого. Сейчас пострадала в больнице и хочет только одного, чтобы нашли ее родителей, которые, вероятнее всего, все еще находятся под завалами разбомбленного россиянами дома. Их судьба неизвестна.

Об этом девушка написала в Instagram.

У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую кроме большой пустоты внутри.

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По ее словам, она не знает, где ее родители. К моменту ракетного удара РФ они были на кухне, впрочем ее уже нет. Также разнесло ванную, коридор и амбар.

"Меня накрыло дверью в постели, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я вижу другие часть подъезда, чужого подъезда. Он сохранил, я почти цела, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги.

Я не знаю, где родители. Говорят, что видели живыми, я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил. Вспоминаю дурацкие шутки отца сегодня, как с мамой сегодня фоткали щенков. Ели мамин Удон", — делится девушка.

Анастасия добавляет, что с тех пор как погиб ее любимый Влад, она не жила, а существовала все время, пыталась смириться с потерей. Говорит, что чувствовала, что любимый-защитник будет ее оберегать.

"Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Существую ли я вообще?", — добавляет она.

Девушка в Днепре сидит на руинах дома, разрушенного россиянами. / Фото: Громадське

Ракетный террор в Днепре

Оккупационные войска РФ цинично попали в жилой дом в Днепре, накануне, 14 января. Путинские войска ударили ракетой Х-22, сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Руководил обстрелом командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Это тот самый российский военный, который отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге на Пасху, которая на тот момент была полна людей и там отсутствовали какие-либо военные объекты.

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В Сети опубликовали жуткие кадры после террористического обстрела многоэтажки в Днепре — люди кричали под завалами.

По состоянию на 6.00 15 января в Днепре на месте попадания российской ракеты в жилой многоквартирный дом спасли 38 человек, в том числе шестерых детей. Число погибших возросло до 17 человек, из них один — ребенок. Ранены 73 человека, в том числе 14 детей.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

Президент Владимир Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре.

Михаил Подоляк подчеркнул, что "Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН".

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица после российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре поинтересовался у других членов Совбеза ООН, как быть рядом с мясником в палате? Очевидно, подразумевается постпред России Василий Небензя.