"Любовь преодолеет зло": в Полтавской области во время войны более 2,5 тысяч влюбленных пар поженились (фото)

Несмотря на войну в Украине, начатую Россией во главе с диктатором Путиным, жизнь продолжается и украинцы продолжают создавать новые семьи.
В Полтавской области с начала полномасштабного российского вторжения поженились 2 643 пар. Также на свет появилось около 2 тысяч младенцев.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
"Любовь преодолеет зло! С начала российского вторжения на Полтавщине поженились 2643 пары. А еще родились 1962 младенца", — написал он.
Глава области пожелал семьям крепкого здоровья, веры и сил.
"Мы обязательно победим. Все будет Украина!", — подытожил он.
К слову, в начале мая женился и сам глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Он отметил, что в такие времена тяжелых испытаний нужно делать то, что важно, и то, что является самой жизнью.
Напомним, брат руководителя Офиса президента Денис Ермак женился.
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