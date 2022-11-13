"Любой мир не подходит": генсек ООН высказался относительно войны РФ против Украины

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш считает, что диалог между Украиной и Россией является необходимым. Но любой мир не подходит – он возможен только при полном восстановлении целостности территории Украины в международно признанных границах.

Об этом генсек ООН заявил на пресс-конференции в Камбодже, где состоялся саммит ООН и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает пресс-служба.

"Но не любой мир, а мир основан на ценностях Устава ООН и на нормах международного права", — подчеркнул Гутерреш.

Антониу Гутерреш заявил, что российское вторжение в Украину нарушило территориальную целостность нашего государства и противоречит Уставу ООН.

Гутерреш также добавил, что ООН работает над смягчением глобального продовольственного кризиса, расширяя знаковую инициативу возвращения украинского зерна на рынки и устраняя препятствия для российского экспорта продовольствия и удобрений.

Переговоры России и Украины

В последнее время Россия все чаще заявляет о переговорах с Украиной, однако, как всегда, предъявляя требования. В начале полномасштабного вторжения российская и украинская делегации проводили несколько раундов переговоров по прекращению огня, однако результаты такие встречи не принесли.

Так, представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что РФ готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ при изменении ее риторики и когда страна-агрессор признает себя оккупантом.

Политический эксперт Станислав Желиховский считает, что начало переговоров невозможно, пока в конституции РФ украинские территории являются частью страны-агрессора.

Лидеры иностранных стран также отмечают, что переговоры между Украиной и РФ не могут быть на условиях Кремля. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что именно Владимир Путин сделал все для того, чтобы переговоры стали невозможными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен поговорить по телефону с Владимиром Зеленским, чтобы узнать о его позиции по переговорам с Россией.

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