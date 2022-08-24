"Любят сакральные даты": замкомбата объяснила усиление атак оккупантов под Харьковом

Хотя обстрелы и раньше не затихали, но сейчас враг пытается пробиться на Харьковском направлении достаточно интенсивно.

Российские оккупанты активизировали наступательные действия под Харьковом, постоянно обстреливают и атакуют позиции украинских военных накануне Дня Независимости Украины.

Об этом заместитель командира добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка рассказала в эфире Апостроф TV.

По словам Чашки, на направлении, где держит позиции "Карпатская Сечь" и Легион Свободы за последнее время ситуация очень усложнилась — враг сильно атакует, усилились обстрелы позиций.

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"Хотя обстрелы и раньше не затихали, но сейчас враг пытается пробиться на нашем направлении достаточно интенсивно. Позиции нашего батальона обстреливают круглосуточно, враг использует все виды оружия, не гнушается в последние дни авиацией и уже традиционными для него запрещенными видами вооружения. Постоянно пытается штурмовать, прорываться, однако наши казаки очень успешно удерживают оборону, очень активно реагируют и отбивают атаки врага. Но ситуация очень напряженная и бои идут очень жестокие", — говорит заместитель комбата.

Это, по мнению военной, связано с тем, что оккупанты, наверное, пытаются доказать нам, что наша независимость не так уж сильна и крепка.

"Они любят все такие сакральные даты и считают, что они имеют какое-то значение", — добавила Мария Чашка.

Напомним, 23 августа, около 23:34, российская армия в четвертый раз за сутки ударила по Харькову. Под обстрел попал Шевченковский район.

К слову, 23 августа Харьков праздновал День города, однако оккупанты не прекращали его обстреливать.

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