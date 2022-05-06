"Людей кормят баландой, на улицу не выпускают": в мэрии Мариуполя рассказали об издевательствах оккупантов в "фильтрационных лагерях"

"Людей кормят баландой, на улицу не выпускают": в мэрии Мариуполя рассказали об издевательствах оккупантов в "фильтрационных лагерях"

Оккупанты незаконно принудительно вывезли в российский Безымянный, в т.н. "фильтрационный лагерь", более 2000 человек.

В этих "фильтрационных лагерях" оккупанты уже четвертую неделю удерживают людей, это исключительно мужчины. Россияне удерживают их в здании школы, на улицу позволяют выйти только с конвоем кормящим "какой баландой" трижды в день, не оказывают медицинской помощи.

Об этом рассказал советник городского главы Петр Андрющенко в эфире Радио НВ.

"У нас уже есть вообще вопиющие случаи: целые микрорайоны частного сектора, более двух тысяч человек было вывезено в Безымянное, в так называемый фильтрационный лагерь. Сейчас они там содержатся, это исключительно мужчины, сейчас уже четвертая неделя идет. Это в реальности какая-то тюрьма, потому что их содержат в здании школы, не выпускают на улицу, только с конвоем; привлекают к работам, держат, кормят какой-то баландой трижды в день, не оказывают медицинскую помощь", - сообщил он.

Он также заявил, что есть информация, что этих людей будут переодевать в украинскую форму и привлекать к параду, используя вроде бы пленных на 9 мая в Мариуполе. Сейчас оккупанты выстраивают мужчин дважды в день и проверяют их количество.

"Вот так живет город на самом деле, без воды, без пищи, потому что того, что завозят, катастрофически не хватает на всех, и близко не хватает. Люди вынуждены работать за еду, разбирать завалы, убирать тела погибших из-под завалов, с улиц. Это просто ужас на самом деле", — подытожил он.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Россия уводит основные войска от Мариуполя.

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