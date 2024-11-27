По словам бойцов, РФ стягивает все силы к передовой, и, очевидно, готовится к большому наступлению. Удержать его сил нет.

Украинские военные, держащие оборону на Покровском направлении в Донецкой области, испытывают острую нехватку пехоты и опасаются значительного прорыва врага.

Об этом говорится в материале CNN.

По словам украинских военных, им приходится использовать беспилотники для удара по наступающим российским подразделениям, поскольку не хватает пехоты, чтобы противостоять россиянам.

Один командир сказал журналистам издания, что Селидово, захваченное Россией в октябре, было защищено лишь шестью украинскими позициями, что, по его оценкам, означало, что в операции участвовало около 60 военных. Они были быстро оцеплены и отступили со значительными потерями.

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Разведчик-снайпер из 15 полка Нацгвардии "Кащей" предупредил, что россияне подтягивают войска так близко к позициям защитников, как это возможно, готовясь к штурмам.

Он предположил, что за один день, когда наступление РФ все же начнется, оккупанты могут зайти очень далеко.

"Я не могу точно сказать, сколько у нас времени, если он вообще есть. Сейчас они максимально отбрасывают свои войска на передовую. И тогда в один момент они все пойдут на штурм. Они могут зайти очень далеко. За один день, скажем. Враг наступает, потому что на земле нет обороняющихся людей. Никто не хочет там сидеть", – предупредил военный.

Ошибок командования становится все больше, заявили несколько солдат, поделившись эпизодом, когда подразделение украинских военных было атаковано беспилотниками на передовой после того, как двое украинских командиров по ошибке не узнали их.

Журналисты отмечают, что ошибки являются привычным явлением среди хаоса и ужаса на поле боя, но такая открытость и откровенность редко встречаются у военных, которые годом ранее с яростной гордостью говорили о летнем контрнаступлении Украины в Курской области.

"У меня нет людей. Я один. Я чертовски устал", — сказал позывной "Котя", еще один снайпер-разведчик 15-й Нацгвардии. "Я люблю свою работу, но нам нужно, чтобы другие молодые люди тоже любили эту работу. Наша страна не спит, но люди в ней так. Здесь гибнут ребята. Это – трэш", – продолжил он.

Командир отряда беспилотников "Восток" признался, что его с побратимами направили в этот район еще в августе, и за это время они ни разу не выезжали на полигоны и не пополняли личный состав.

"Россияне постоянно комплектуются, постоянно учатся, есть определенные ротации, пополнение личного состава. Мы постоянно об этом слышим из перехватов, что у них есть замены и ротации", – сказал он.

13 ноября на опубликованном с дрона видеоролике виден небольшой дом на окраине села Петровка, недалеко от Покровска. На кадрах видно, как местный житель в оранжевой рубашке направляет российских окупантов в подвал, где прятались украинские солдаты.

Украинцев одного за другим выводят на дневной свет и под дулами оружия заставляют лечь лицом вниз. Затем на видео видно, как один россияне стреляет по лежащим украинцам.

Ранее сообщалось, что РФ готовится к возможному контрнаступлению ВСУ на Кинбурнской косе.

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