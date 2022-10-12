В Запорожской ОВА рассказали, сколько людей похитили оккупанты

Российские оккупанты терроризируют жителей Запорожской области и почти не выпускают их из оккупированных населенных пунктов.

Оккупационные войска РФ похитили в Запорожской области по меньшей мере 529 мирных местных людей, судьба которых сейчас неизвестна.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух 12 октября.

Старух говорит, что после фейкового так называемого "референдума" и подписания Путиным "документа", не имеющего никакой юридической силы, о якобы "присоединении" Запорожской области к РФ оккупанты почти полностью перекрыли выезд для украинцев из оккупированной части региона.

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"За минувшие сутки выехали около 60 человек, хотя раньше было, в прошлом месяце по 1,5 тыс. человек выезжали с тех территорий (на день. — Ред.), потому что очень тяжело жить там: нет газа нет, электричество под вопросом, медицинская помощь ограничена", — отметил чиновник.

Напомним, в последние недели Россия ежедневно мощно обстреливает Запорожье, в частности, гражданскую инфраструктуру. Этой ночью оккупанты снова обстреляли регион. В одном из поселков семья из трех человек скрывалась от ракет России в погребе и их заблокировало там, когда жилье разрушила ракета. Граждан спасли сотрудники ГСЧС.

А за ночь 12 октября Россия выпустила по Запорожью целых семь ракет С-300.

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