Людей приходилось прикрывать военными бронежилетами: волонтеры рассказали, как проводили эвакуацию из Чернигова

На своем авто Вячеслав проехал более 10 тысяч километров и вместе с другими волонтерами спас более тысячи человек.

Больше месяца Чернигов жил в осаде. Все это время российские военные обстреливали город из "Градов" и артиллерии, сбрасывали на жилые кварталы ракеты и бомбы. Согласовать гуманитарные коридоры на Черниговщине не удавалось. И из-под обстрелов, рискуя собственными жизнями, раненых людей эвакуировали киевские волонтеры.

Об этом говорится в ТСН.

На своем авто Вячеслав проехал более 10 тысяч километров и вместе с другими волонтерами спас более тысячи человек. Эвакуировать жителей Чернигова они начали в начале марта. В первый же день попали под артиллерийские обстрелы.

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23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы и разбомбили автомобильный мост, соединявший Киев и Чернигов. «Я посмотрел генплан города, я понял, что можно вытащить людей из пешеходного моста. И 23 число – последний день, когда мы смогли безопасно вывезти 200 человек с пешеходного моста», — говорит волонтер.

Затем россияне обстреляли и пешеходный мост. Волонтеры продолжили эвакуировать людей другой, объездной дорогой. Сначала гражданских, а впоследствии раненых из черниговских больниц, которые из-за обстрелов оккупантов остались без света и воды.

Любовь Мироновна была среди тех, кто попал в черниговскую больницу после вражеского обстрела. Оккупанты попали в нее на рассвете, когда на ферме она доела корову. До сих пор не понимает против кого из них двоих воевали русские захватчики.

Тяжелораненых забирали каретой скорой, которую передал украинцам поляк. Врач Ольга спасала людей под обстрелами.

«В тяжелых ситуациях, как правило, приходится снимать броники и накрывать больных, эвакуированных и прикрывать врача», — говорит боец на позывной «Ангел».

Рядом с врачом всегда бойцы на псевдо "Халк" и "Мэр" и "Ангел". «У россиян еще есть разнарядка бомбить, стрелять по медицине: по медицинским машинам, по волонтерам, по медикам. Поэтому им нужна защита», – говорят бойцы.

Рядом с врачом всегда бойцы на псевдо "Халк" и "Мэр" и "Ангел". «У россиян еще есть разнарядка бомбить, стрелять по медицине: по медицинским машинам, по волонтерам, по медикам. Поэтому им нужна защита», – говорят бойцы.

До 24 февраля до начала полномасштабного вторжения – здесь лечили только детей. Теперь в детскую больницу Охматдет волонтеры свозят раненых со всей Украины. Только из Черниговской области, рассказывают врачи, к ним привезли несколько десятков раненых.

«Это ранения осколочные или пулевые. В людей стреляли, и это люди не военные, это люди гражданские. Те, кто получил также минно-взрывные ранения и это преимущественно поражение конечностей, брюшной полости, с тяжелыми повреждениями внутренних органов», — говорят местные врачи.

Как волонтеры спасали людей из блокадного Чернигова

Саша попал под обстрел, когда принес родителям в оккупированное село еду. Чтобы эвакуировать его, волонтерам понадобилась помощь военных. «Мы вытащили его джипом из города в Куликовку и в Куликовку, уже ждал реаномобиль, карета скорой помощи нашей», — говорят волонтеры.

И еще несколько дней назад в эту же больницу эвакуировали целую семью. Их русские войска ранили у собственного дома. В тот день оккупанты обстреляли гражданских людей на одной из улиц в центре Чернигова.

А тем, кто эвакуироваться не хочет, волонтеры возят гуманитарную помощь. В одном из домов пенсионеров на Черниговщине сейчас проживает около сотни пожилых людей. Все они остались без дома — их дома разрушили оккупанты.

Сегодня волонтеры еще раз увезут людей из Чернигова. А уже завтра отправятся спасать людей из других регионов.

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