"Людей разрывало в клочья": бывший "вагнеровец" рассказал о боях в Бахмуте

"Вагнеровца" отправили обратно на линию фронта в Бахмуте после ранения руки.

Бывший 48-летний российский заключенный рассказал, как ППК "Вагнер" готовило его к войне в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Пленный российской тюрьмы, ставший солдатом, рассказал, что в течение трех недель он проходил обучение. Отмечается, что мужчину осудили за убийство и ограбление. Впрочем, "вагнеровцы" не надеялись, что он переживет украинский штурм.

По его словам, "вагнеровцев" учили, как ползать в лесу. Впоследствии отряд, в котором он находился, приказали напасть на украинский залог в Бахмуте.

Он вспомнил, что только четверо мужчин были «боеспособными» до конца ночи, другие были мертвы или ранены. Ему дали разрешение отойти на следующее утро из-за травмы руки.

«По нас стреляли два пулемета, людей разрывало в клочья, но они все нам говорили: ползите вперед и окопайтесь», — рассказывает мужчина.

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Впрочем, "вагнеровца" быстро сочли подходящим для службы и отправили обратно на линию фронта в Бахмуте, где он увидел нескольких погибших военных.

"Мы просто сложили все трупы в одном месте и оставили их там, не было времени ими заниматься", — сказал он.

По словам мужчины, ППК "Вагнер" не обеспечило его часть едой. Впоследствии "вагнеровец" был схвачен украинскими силами.

Накануне стало известно, что в России в состав боевиков "Вагнер" набирают бывших пациентов психдиспансеров. При записи в ПИК у мужчин не требуют никаких справок, серьезного медицинского обследования не проводят.

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал заявление о проблемах под Бахмутом. По его словам, ВСУ сформировали группировку для блокирования его наемников на Бахмутском направлении.

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