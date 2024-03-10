Людей с инвалидностью могут мобилизовать только при одном условии: адвокат назвал ее

Согласно тексту проекта о мобилизации, принятому в первом чтении, люди с инвалидностью могут получить отсрочку.
Людей с инвалидностью могут мобилизовать в украинскую армию, если подпишут контракт.
Об этом сказал адвокат Богдан Пересада.
Он напомнил, что согласно тексту проекта о мобилизации, принятому в первом чтении, люди с инвалидностью могут получить отсрочку от прохождения службы в Вооруженных силах.
Согласно положениям законопроекта не будут подлежать мобилизации лица, в том числе "признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)".
Адвокат добавил, что законопроект предусматривает, что "о себе с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах втором, четвертом – четырнадцатом части первой настоящей статьи, в указанный период могут быть приняты на военную службу по контракту".
"Таким образом, по состоянию на данный момент законопроект предусматривает, что лица с инвалидностью будут иметь отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", — подчеркнул он.
Напомним, министр юстиции Малюска анонсировал внесение в Совет законопроекта о мобилизации заключенных.
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