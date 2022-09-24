"Людей там физически нет": на оккупированных территориях Запорожья не хватит "голосов для референдума" — ОВА

На оккупированных территориях Запорожья нет людей для "голосования на референдуме".

С временно оккупированных территорий Запорожской области выехало три четверти населения. То есть для проведения там "референдума" людей нет физически.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Относительно так называемого референдума. Отмечаю, что все попытки назвать эти действия "референдумом" ничтожны. Во-первых, на сегодняшний день три четверти населения временно оккупированных территорий выехало либо на свободные земли Украины, либо за границу. То есть даже математически невозможно будет доказать, что проголосовало большинство населения. Людей там физически нет", — отметил он.

Старух также отметил, что коллаборанты ходят по квартирам людей в сопровождении вооруженных военных, поэтому не трудно понять, какую отметку люди поставят под дулами автоматов.

"Поэтому результат псевдореферендума вполне ясен – российская пропаганда объявит фейковые цифры, которые Кремль будет использовать для дальнейших манипуляций", – резюмировал он.

Напомним, россияне практикуют в Херсонской области "семейное голосование" на "референдуме".

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