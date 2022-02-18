Людей вывозят насильно, мужчин не выпускают: Денисова отреагировала на принудительное выдворение в "ЛДНР"

Людей вывозят насильно, мужчин не выпускают: Денисова отреагировала на принудительное выдворение в "ЛДНР"

Денисова обратилась к международному сообществу с просьбой отреагировать на действия оккупантов.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что российские оккупанты не выпускают с территории фейковых "ЛДНР" мужчин призывного возраста, а всех остальных жителей они принудительно выселяют.

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

"Из-за созданной специализированной горячей линии мужчинам призывного возраста и лицам, которые не оформили паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий. По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа вывозят фактически насильно", – отметила Денисова.

Правозащитники сообщают, что ситуация на временно оккупированных территориях спокойная, и люди никуда не хотят ехать.

"Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта. Дорогие украинские граждане, особенно проживающие на временно оккупированных территориях Украины. Призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие ", — отметила омбудсмен.

Людмила Денисова добавила, что выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которым право на жилье – это одно из важнейших социально-экономических прав граждан.

"В частности, статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьей 12 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жилье должно реализовываться при условии свободного выбора человеком места жительства. Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины", — написала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним, предводители самопровозглашенных "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали свои обращения об "угрозе войны" и принудительном выселении мирных жителей еще 16 февраля.

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