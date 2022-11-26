Люди 6 месяцев не видели света, на улицах трупы: что застали волонтеры на освобожденной Херсонщине

Волонтеры из Днепра поехали на освобожденную Херсонщину и ужаснулись от увиденного, ведь местные по полгода не видели света, на улицах оставались трупы, а в полях туши животных, говорится в ТСН.

На Херсонщине жители жили под постоянными обстрелами, по их улицам ходили оккупанты, а на зиму остались разрушенные дома с минами вокруг. В освобожденные деревни и городки потянулись волонтеры из других областей Украины, где ситуация лучше. Херсонцы встречали их с невероятными эмоциями, потому что почти 9 месяцев, с начала войны, видели только русских военных.

Прочь разбиты села и отсутствие дорог — так волонтеров встречает Херсонщина. Эти места были под оккупацией практически с первых дней Великой войны. То, что пережили местные жутко даже слушать. Вспоминают, как к ним колонной зашли российские танки. "Здесь пять человек убило, один за остановкой лежал, один в терновниках. Теробороновцы. Ребята пятеро без бронежелетов, без ничего", — рассказывают люди.

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Тела убитых воинов местные прятали у себя почти месяц. На кладбище боялись нести, чтобы самих не застрелили. “Они их и в погребе обкутывали скотчем и в пакеты прятали. Боже, мы намучились с теми мертвыми мальчиками, пока их забрали”, — вспоминают с ужасом местные.

Россияне воровали все от хозяйства до техники, за малейший протест угрожали увечьем. "Напьются, машины отжимают, все что хотят. Свиней берут, никого не спрашивают. "Хоть ногу, хоть колено прострелю", — передает слова оккупантов местный житель.

Местные жили за счет овощей и хозяйства, которое удалось уберечь. Волонтеров сейчас встречают как родных. Бус с помощью окружают так плотно, что даже опытные волонтеры удивляются. “Очень давно у них не было никакой гуманитарной помощи, это первый раз я вижу такую реакцию. Не было такого в Изюме, не было такого в Донецком», – отмечает волонтер Евгений Тузов.

Он уже дважды возил гуманитарку в Херсонскую область. Говорит, сознательно поехали в отдаленные деревни, где людям тяжелее всего выживать. “Эти города не “раскручены”, кто слышал о Степном, кто слышал о Павловке о Евгеньевке. Мы поехали в те города, где шли жестокие бои, где нет посадок, где очень много уничтоженных небольших поселков, где на полях лежит убитая скотина, коровы, свиньи, в некоторых городах даже трупы”, — рассказывает он.

Пока ездили поняли, что больше там сейчас нужны теплые вещи. Людям нечем обогревать свои полуразрушенные дома, потому что даже дрова в заминированных лесополосах не наберешь. Поэтому вносят коррективы в товар на следующий рейс, а еще планируют привезти на деоккупированные территории газовые баллоны, чтобы хоть сварить есть было на чем, особенно в квартирах и подвалах, где и сейчас живут люди.

“Заходишь к людям, к тому подвалу, а они света больше 6 месяцев не видели. Если мы не можем снабдить их светом, давайте хотя бы обеспечим их теплом”, — говорит волонтер Сергей.

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