Люди без души и совести: разведка опубликовала имена и адреса россиян, которые убивали украинцев в Киевской области

Также ГУР опубликовало адреса российских убийц.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало списки российских оккупантов, причастных к геноциду в Киевской области.
Об этом сообщает украинская разведка.
Разведка раздобыла список военнослужащих 234 десантно-штурмового полка (воинская часть 74268) г. Псков. Именно они причастны к геноциду украинцев Киевской области.
"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует", — подчеркнули в разведке.
Ранее сообщалось, что российских военных, совершавших зверства в Буче, снова возвращают в Украину.
Также в Буче под Киевом в застенке людям выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей.
Европейский Союз проведет обучение и предоставит оборудование для сбора доказательств военных преступлений России в Украине и передачи их в Международный уголовный суд.