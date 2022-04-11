Люди без души и совести: разведка опубликовала имена и адреса россиян, которые убивали украинцев в Киевской области

Люди без души и совести: разведка опубликовала имена и адреса россиян, которые убивали украинцев в Киевской области

Также ГУР опубликовало адреса российских убийц.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало списки российских оккупантов, причастных к геноциду в Киевской области.

Об этом сообщает украинская разведка.

Разведка раздобыла список военнослужащих 234 десантно-штурмового полка (воинская часть 74268) г. Псков. Именно они причастны к геноциду украинцев Киевской области.

"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует", — подчеркнули в разведке.

ГУР Минобороны

ГУР Минобороны

ГУР Минобороны

ГУР Минобороны

ГУР Минобороны

ГУР Минобороны

ГУР Минобороны

ГУР Минобороны

Ранее сообщалось, что российских военных, совершавших зверства в Буче, снова возвращают в Украину.

Также в Буче под Киевом в застенке людям выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей.

Европейский Союз проведет обучение и предоставит оборудование для сбора доказательств военных преступлений России в Украине и передачи их в Международный уголовный суд.