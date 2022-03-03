Люди без конечностей кричали от боли: в Сети показали жуткое видео, снятое после авиаудара России по Чернигову (18+)

Люди без конечностей кричали от боли: в Сети показали жуткое видео, снятое после авиаудара России по Чернигову (18+)

Погибли не менее 33 человек, 18 — пострадали.

В результате российских авиаударов по жилым многоэтажкам в Чернигове 3 марта погибли по меньшей мере 33 мирных местных жителя. После попадания снаряда люди вылетели из своих квартир прямо на асфальт, получили травмы несовместимые с жизнью, потеряли конечности.

Жуткое видео, снятое сразу после трагедии одним из пострадавших, опубликовали в Сети.

Также читайте В Чернигове погибли минимум 33 человека в результате авиаудара России - ГСЧС

На записи видно, как мужчина бежит среди разрушенных домов и повторяет "аптека!". Он находится в шоке и не понимает, что происходит вокруг.

В то же время слышно других пострадавших, кричащих от боли. Женщина плачет и кричит "там дети!". Очевидцы вызывают скорую, доносятся звуки сирен.

Внимание! Видео 18+