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Люди без конечностей кричали от боли: в Сети показали жуткое видео, снятое после авиаудара России по Чернигову (18+)

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Погибли не менее 33 человек, 18 — пострадали.

В результате российских авиаударов по жилым многоэтажкам в Чернигове 3 марта погибли по меньшей мере 33 мирных местных жителя. После попадания снаряда люди вылетели из своих квартир прямо на асфальт, получили травмы несовместимые с жизнью, потеряли конечности.

Жуткое видео, снятое сразу после трагедии одним из пострадавших, опубликовали в Сети.

На записи видно, как мужчина бежит среди разрушенных домов и повторяет "аптека!". Он находится в шоке и не понимает, что происходит вокруг.

В то же время слышно других пострадавших, кричащих от боли. Женщина плачет и кричит "там дети!". Очевидцы вызывают скорую, доносятся звуки сирен.

Внимание! Видео 18+

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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