"Люди должны ждать химической атаки РФ": Зеленский раскритиковал за затягивание санкций против России

Президент подчеркнул, что для Украины, которая — в состоянии войны, развязанной РФ, важно, чтобы санкционные пакеты были действенными и достаточно серьезными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов против России, позволяющих руководству РФ обходить ограничения.

Об этом глава государства сообщил в новом видеообращении в ночь на 29 марта.

"Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России. Не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов – мол, если российские войска сделают что-нибудь, то тогда будет какой-то ответ...", — сказал глава государства.

Также Зеленский отреагировал на заявления о возможном применении химического оружия РФ против населения Украины. Глава Украины раскритиковал, что страны затягивают санкционный пакет против России.

"Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда мы говорили, что нужны мощные превентивные санкции против России, чтобы не было вторжения. Превентивный пакет не сделали. Полномасштабная война началась. Сейчас много намеков и предупреждений о якобы усилении санкций, например в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу будет в том случае, если Россия применит химическое оружие.

Только вдумайтесь, до чего это все дошло. Ждать химического оружия... Мы, живые люди, должны ждать... А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция не заслуживают?", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины, которая — в состоянии войны, развязанной РФ, важно, чтобы санкционные пакеты были действенными и достаточно серьезными, чтобы остановить Россию.

"Если же санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы – своими жизнями. Тысячами жизней", – сказал украинский президент.

В этом же обращении президент сообщил, что на Донбассе, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и южных регионах Украины ситуация остается напряженной из-за российского вторжения.

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