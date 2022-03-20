Люди ехали под непрерывным обстрелом: за неделю из Мариуполя уехало почти 40 тысяч жителей

Люди ехали под непрерывным обстрелом: за неделю из Мариуполя уехало почти 40 тысяч жителей

Уехало восемь тысяч автомобилей.

Из Мариуполя, инфраструктура которого почти уничтожена российскими оккупантами, на частном транспорте эвакуировалось 39 426 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Несмотря на то, что за неделю фактически режима тишины не было, открытым коридором "Мариуполь – Бердянск – Запорожье" выехало более 39 тысяч мариупольцев.

"Люди вырывались из блокадного Мариуполя на собственном транспорте. Всего более восьми тысяч легковых машин под непрерывным обстрелом уехали из города", — говорится в сообщении.

Кроме того, были организованы эвакуационные автобусы из Бердянска в Запорожье.

Как сообщалось, часть жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят в страну-агрессор Российской Федерации. У людей отнимают украинский паспорт. Зато выдают бумажку, которая "не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире".

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