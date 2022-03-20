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Люди ехали под непрерывным обстрелом: за неделю из Мариуполя уехало почти 40 тысяч жителей

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Люди ехали под непрерывным обстрелом: за неделю из Мариуполя уехало почти 40 тысяч жителей

Getty Images

Уехало восемь тысяч автомобилей.

Из Мариуполя, инфраструктура которого почти уничтожена российскими оккупантами, на частном транспорте эвакуировалось 39 426 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Несмотря на то, что за неделю фактически режима тишины не было, открытым коридором "Мариуполь – Бердянск – Запорожье" выехало более 39 тысяч мариупольцев.

"Люди вырывались из блокадного Мариуполя на собственном транспорте. Всего более восьми тысяч легковых машин под непрерывным обстрелом уехали из города", — говорится в сообщении.

Кроме того, были организованы эвакуационные автобусы из Бердянска в Запорожье.

Как сообщалось, часть жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят в страну-агрессор Российской Федерации. У людей отнимают украинский паспорт. Зато выдают бумажку, которая "не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире".

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