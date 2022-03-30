"Люди еще спали": оккупанты утром обстреляли Лисичанск, из-под завалов спасают жителей
Один человек погиб.
Российские оккупанты с утра 30 марта обстреливают Лисичанск в Луганской области: разрушены многоэтажки и объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в результате российских обстрелов в городе существуют значительные разрушения жилых многоэтажных домов. "Под завалы попали люди, которые в тот момент еще спали. На место сразу выехали три автомобиля ГСЧС с 13 пожарным", — рассказал руководитель области.