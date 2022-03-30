"Люди еще спали": оккупанты утром обстреляли Лисичанск, из-под завалов спасают жителей

Российские оккупанты с утра 30 марта обстреливают Лисичанск в Луганской области: разрушены многоэтажки и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате российских обстрелов в городе существуют значительные разрушения жилых многоэтажных домов. "Под завалы попали люди, которые в тот момент еще спали. На место сразу выехали три автомобиля ГСЧС с 13 пожарным", — рассказал руководитель области.

Из-под завалов удалось спасти пять местных жителей. Восемь человек были эвакуированы в безопасные места. Впрочем, один человек погиб.

Кроме жилых домов, россияне также разрушили детский сад. Его в прошлом году только веремонтировали. Если утром россияне ударили по окрестностям города, то теперь открывают огонь по другим его частям. не хватает на такое количество обстрелов", — подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, в ночь на 30 марта армия Российской Федерации нанесла три ракетных удара по Хмельницкому. Это первый обстрел города с начала русской войны в Украине, 24 февраля. Оккупанты РФ варили по промышленным объектам области. Информация о пострадавших проверяется.

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