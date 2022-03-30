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"Люди еще спали": оккупанты утром обстреляли Лисичанск, из-под завалов спасают жителей

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"Люди еще спали": оккупанты утром обстреляли Лисичанск, из-под завалов спасают жителей

Фото: Сергей Гайдай

Один человек погиб.

Российские оккупанты с утра 30 марта обстреливают Лисичанск в Луганской области: разрушены многоэтажки и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате российских обстрелов в городе существуют значительные разрушения жилых многоэтажных домов. "Под завалы попали люди, которые в тот момент еще спали. На место сразу выехали три автомобиля ГСЧС с 13 пожарным", — рассказал руководитель области.

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